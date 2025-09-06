За період повномасштабної війни відбулося 68 обмінів, зазначив представник Головного управління розвідки.

Україна та Росія готують нові обміни полоненими. Найближчим часом відбудуться наступні заходи.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE. Він додав, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення полонених.

"Плануються і готуються", — наголосив Юсов, анонсуючи нові обміни.

Представник ГУР додав, що триває реалізація домовленостей в Стамбулі щодо обміну полоненими. Розпочалася реалізації домовленостей по умовно "третьому Стамбулу". Паралельно йдуть планові обміни. За період повномасштабної війни відбулося 68 обмінів.

"І не просто плануються, а готуються, приблизно, найближчим часом, обов’язково, будуть наступні заходи", — завершив Юсов.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2025 відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Зазначимо, що того дня в Україну повернувся і журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, якого росіяни схопили на Київщині на початку повномасштабного вторгнення, а також колишній мер Херсона.

Звільнений після трьох років у російському полоні колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко розповів, як окупанти намагалися схилити його до співпраці та призначити на посаду "губернатора".

