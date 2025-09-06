Україна та Росія готують нові обміни полоненими. Найближчим часом відбудуться наступні заходи.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE. Він додав, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення полонених.
"Плануються і готуються", — наголосив Юсов, анонсуючи нові обміни.
Представник ГУР додав, що триває реалізація домовленостей в Стамбулі щодо обміну полоненими. Розпочалася реалізації домовленостей по умовно "третьому Стамбулу". Паралельно йдуть планові обміни. За період повномасштабної війни відбулося 68 обмінів.
"І не просто плануються, а готуються, приблизно, найближчим часом, обов’язково, будуть наступні заходи", — завершив Юсов.
Обмін полоненими - останні новини
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2025 відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Зазначимо, що того дня в Україну повернувся і журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, якого росіяни схопили на Київщині на початку повномасштабного вторгнення, а також колишній мер Херсона.
Звільнений після трьох років у російському полоні колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко розповів, як окупанти намагалися схилити його до співпраці та призначити на посаду "губернатора".