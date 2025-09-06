Кремль вважає, що іноземні війська в Україні є "загрозою для Росії".

Кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, якщо той приїде до нього в Москву.

За межами Росії пропозицію Путіна було відкинуто як несерйозну і абсолютно нереалізовану. Як зазначив у своєму аналізі оглядач BBC Стів Розенберг, це просто політичний тролінг. Але багато в чому це відображає нинішню позицію Кремля щодо війни в Україні: "Так, ми хочемо миру, але тільки на наших умовах. Ви відкидаєте наші умови? Тоді миру не буде".

Путін пригрозив, що Росія досягне всіх своїх військових цілей, якщо Україна не погодиться на угоду. Розенберг зазначив, що ця безкомпромісна позиція підживлюється сукупністю чинників:

По-перше, переконаністю Кремля в тому, що в Україні російські війська контролюють ситуацію на полі бою.

По-друге, дипломатичним успіхом. Цього тижня в Китаї Путін потиснув руки низці світових лідерів.

"Усе це було зроблено для того, щоб продемонструвати, що у Росії є впливові друзі, такі як Китай, Індія та Північна Корея", - констатував журналіст.

А ще є США. Минулого місяця американський президент Дональд Трамп влаштував російському диктатору привітний прийом на Алясці. У РФ цю подію подали як свідчення провалу зусиль Заходу з ізоляції Росії через війну проти України.

До того ж Трамп неодноразово встановлював ультиматуми і терміни, а також погрожував санкціями, якщо Росія не укладе мир.

"Але Трамп не виконав свої погрози - і це ще один привід для впевненості Росії", - констатував Розенберг.

"І де ж тоді перспективи миру?", - задався риторичним питанням журналіст і нагадав, що нещодавно Путін заявив, що бачить "світло в кінці тунелю".

"Мені здається, що зараз Росія, з одного боку, і Україна, і Європа (і, певною мірою, Америка), з іншого, перебувають у різних тунелях, на різних дорогах, з різними цілями", - висловив думку Розенберг.

Він пояснив, що Україна і Європа зосереджені на припиненні бойових дій, формуванні гарантій безпеки для Києва і забезпеченні достатньої післявоєнної потужності ЗСУ, щоб запобігти новому вторгненню.

Коли Путін говорить про "світло наприкінці тунелю", вважає журналіст, він уявляє собі шлях, що веде до перемоги Росії в Україні і, в ширшому сенсі, до побудови нового світового порядку, вигідного Росії.

"З точки зору світу, важко зрозуміти, де і коли ці два абсолютно різні шляхи перетнуться", - констатував оглядач.

Переговори про закінчення війни в Україні

21 серпня стало відомо, що Путін зажадав від України відмовитися від Донбасу, НАТО і західних військ. Сам же він вважає поступкою готовність заморозити лінію фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

А 24 серпня шеф-редактор BILD назвав 4 сценарії розвитку подій в Україні. Він висловлював думку, що Трамп навряд чи зможе закінчити війну в Україні, оскільки Путін досі не погодився на жодну його ініціативу.

