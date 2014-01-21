Кореспондент російського телеканалу постраждав від вибуху гранати на Грушевського

Уточнюється, що кореспондент програми "Новини 24" був поранений під час запису репортажу, під ним вибухнула світлошумова граната.

"Ми стояли між колонами українського спецназу і протестувальниками, щоб зробити репортаж... Спочатку один дубль, потім другий і, нарешті, вибух. Думаю, якщо б це була бойова, а не світлошумова граната, мені точно відірвало би ногу...", - наводить РЕН ТВ слова Григор'єва.

Зараз кореспондент перебуває в лікарні з підозрою на відкритий перелом ноги.

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