Вчені науково визначили, як виглядає еталон жіночої і чоловічої привабливості

Найвідоміші світові красуні і красунчики ідеально вписуються еталан, який визначили науковці.

Хоча поширений вислів стверджує, що краса є справою смаку, нове наукове дослідження свідчить, що існують певні риси обличчя, які більшість людей схильна оцінювати як привабливі. Про це пише DailyMail.

Видання посилається на висновки міжнародної групи дослідників, яка проаналізувала 601 тривимірне сканування людських облич.

Науковці залучили до дослідження молодих дорослих віком від 21 до 35 років. Для кожного учасника було створено високоточну 3D-модель обличчя, а його геометрію описали за допомогою 1021 цифрової контрольної точки. Після цього шість незалежних експертів – троє чоловіків і троє жінок – оцінювали привабливість кожного обличчя за шкалою від 0 до 100 балів.

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Аналіз показав, що найчіткіші закономірності простежуються щодо жіночих облич. Дослідники встановили, що вищі оцінки отримували жінки з вужчим обличчям, менш вираженим об'ємом щік, повнішими губами та більш окресленими контурами. Крім того, позитивно сприймалися вужчий ніс і трохи більш виступаючий його кінчик.

Щодо чоловіків результати виявилися менш однозначними. Але загалом вищі оцінки частіше отримували обличчя з виразною нижньою щелепою, більш кутовими рисами та чіткими контурами.

Водночас автори роботи застерігають від надмірного спрощення висновків. "Привабливе обличчя визначається не одним ідеальним носом чи щелепою, а природною гармонією багатьох рис обличчя", - зауважили дослідники.

Як зазначає Daily Mail, психологи також нагадують, що оцінка зовнішності не обмежується лише анатомією. Людський мозок формує перше враження про співрозмовника буквально за лічені миті, а на сприйняття краси впливають не лише біологічні чинники, а й життєвий досвід, культурне середовище та звичка до певних типів зовнішності.

У підсумку дослідники вважають, що отримані результати можуть бути корисними для ортодонтів, щелепно-лицевих хірургів і пластичних хірургів. Водночас вони підкреслюють, що жодної універсальної "формули краси" не існує, а привабливість залишається поєднанням об'єктивних особливостей обличчя та індивідуального людського сприйняття.

Зі свого боку журналісти DailyMail дійшли висновку, що під формулу краси, яку отримали науковці, підпадають знаменитості, які багатьма вважаються еталонами привабливості. Так, серед жінок були названі кіноакторка Марго Роббі та фотомодель Ельза Госк, а серед чоловіків - фотомодель Девід Генді та кіноактор Генрі Кавілл.

Інші цікаві наукові дослідження

Як писав УНІАН, фізики з Бірмінгема створили лабораторний "міні-всесвіт", де перебіг часу визначався внутрішніми змінами квантової системи, а не зовнішнім годинником. В експерименті надхолодні атоми були розділені на дві області, і зміни їхнього розподілу відтворювали рух часу, пов’язаний із зростанням ентропії.

Це стало першим контрольованим доказом того, що час може виникати як наслідок внутрішньої еволюції системи, відкриваючи нові можливості для дослідження процесів раннього Всесвіту.

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