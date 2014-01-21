На Грушевського продовжують протестувати близько тисячі осіб, люди відновлюють барикади
09:17, 21 січня 2014Політика
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На вулиці Грушевського у центрі Києва перебуває близько 1 тисячі осіб
Протестувальники співають гімн під час акцій протесту біля урядових будівель / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час мітингувальники не ведуть будь-яких активних дій щодо бійців спецпідрозділу «Беркут».
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Частина мітингувальників облаштовує зруйновані вночі барикади, а частина продовжує бити палицями по діжкам і металевим пластинам.
Своєю чергою бійці внутрішніх військ продовжують транслювати у гучномовець повідомлення про вимогу до мітингувальників припинити незаконні дії.
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