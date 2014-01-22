Суд залишив за ґратами "активістів з Грушевського"

Суддя Дарницького райсуду Кириченко Наталя залишила Дишканта під вартою на 60 діб.

Суд відмовився заслуховувати свідків захисту, натомість взяв до уваги свідків обвинувачення, якими виступили троє "беркутівців". Свідчення двох із них, як розповідають очевидці, були "написані, як під копірку", натомість третій свідок багато в чому заперечив слова перших двох.

Депутат від опозиції Леся Оробець, яка просила випустити активіста на поруки, вважає це рішення несправедливим.

"Справа Дишканта колись війде в підручники. Суддя Дарницького райсуду Кириченко Наталя Олексіївна прийняла рішення залишити хлопця під арештом", - написала вона у себе на Facebook.

Дмитра Москальця й Артура Ковальчука теж залишили під вартою ще на 60 діб.

Такі рішення ухвалили відповідно Святошинський і Голосіївський райсуди. Як повідомив народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький, який був присутній на засіданні у справі Дмитра Москальця, суд заслухав аргументи захисту, однак вирішив на користь позиції державного обвинувачення.

"Жодних причин для цього (продовження арешту – ред.) не було. Дмитро Москалець – поет, музикант, виступав на Львівському форумі видавців, його дитяча книжка якраз розглядається зараз видавництвом. Він узагалі не був там і не робив того, що йому інкримінують. Все це, звичайно, абсолютний політичний фарс", – заявив Княжицький.

Він, а також його соратник по партії, народний депутат Леонід Ємець заявляли у суді про намір взяти Москальця на поруки. На бік державного обвинувачення схилився і суд у справі Артура Ковальчука.

За даними "Української правди", поки що Ковальчук перебуватиме у лікарні, оскільки під час сутичок йому зламали носа.

За матеріалами: Українська правда і Радіо Свобода