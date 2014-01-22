На захист Верховної Ради від хакерів витратили 2 млн гривень

У списку покупок - система протидії DDoS-атакам на сайт ВР за 1,8 млн грн, міжмережевий екран за 2,3 млн, маршрутизатор за 200 тис. грн, система збереження даних за 500 тис. грн, програмне забезпечення віртуалізації з пусконалагодженням за 2,3 млн., обладнання системи енергозабезпечення та кондиціонування за 3,8 млн грн, і 4 комутатори за 117 тис. грн.

Як пише «Сегодня», IT-фахівці вважають, що на частину обладнання ціни можуть бути завищені.

«Ми не знаємо, які саме сервери і обладнання закупили, але є дуже великі сумніви, що ринкова вартість устаткування і послуг не відповідає вартості, зазначеній у таблиці. Якщо говорити про систему збереження даних, то за півмільйона можна купити у компанії «Гугл» цілий шматок датацетру (великий ангар, в якому стоять сервери - "Сегодня"). А програмне забезпечення з пусконалагодженням за 2 мільйони - це нереально дорого», - сказав київський програміст Борис.

В ІТ-відділі, який займається обслуговуванням ВР, сказали, що нове обладнання поки не встановлювали: «Старе «залізо» вмирає, його давно пора міняти, якщо це не зробити, сервер Ради довго не протягне з урахуванням постійних атак. Що там купили, не знаю, але включать нескоро. А аналітиків, які могли б займатися DDoS-атаками, у нас взагалі немає. У нас дуже мало людей працює (50-70 осіб техпідтримки на 3000 комп'ютерів - "Сегодня").

«Без аналітиків це все марно, - в свою чергу кажуть фахівці, - тому що просто програми від хакерів не захистять».