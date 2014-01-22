Протестувальники будують другу лінію барикад біля готелю «Дніпро»

На вулиці Грушевського, де триває протистояння мітингувальників з силовиками, активісти будують другу лінію барикад.

Як передає кореспондент агентства УНІАН, біля стадіону ситуація не змінилася. Як і раніше мітингувальники кидають у вогонь автомобільні шини, а з боку міліції - намагаються загасити вогонь двома бронсбойтами.

Періодично в мітингувальників стріляють газовими та світло-шумовими гранатами. Мітингувальники у відповідь кидають “коктейлі Молотова” та каміння. Люди постійно курсують з Майдану до Грушевського і в зворотньому напрямку.

Як повідомлялося, мітингувальники активно готуються до штурму "Беркуту". Вони збирають бруківку і камені, а міліція активно гасить автобуси, які заважають їй йти в наступ. Втім, кількість активістів постійно зростає.