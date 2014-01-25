В Черкасах мітингувальники роззброїли міліціонера - МВС

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначено у повідомленні, після того, як мітингувальники затягнули до натовпу працівника міліції, він "виявив вiдсутнiсть табельної вогнепальної зброї".

"За даним фактом слiдчим вiддiлом Приднiпровського райвідділу міліції вiдкрито кримiнальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України (Викрадення, привласнення вогнепальної зброї), що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років", - йдеться у повідомленні МВС.

У міліції також повідомили, що вживаються всi необхiднi оперативно-розшуковi заходи, спрямованi на встановлення осiб правопорушникiв та мiсцезнаходження табельної вогнепальної зброї.