В Черкасах мітингувальники роззброїли міліціонера - МВС
01:49, 25 січня 2014Політика
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У Черкасах під час мітингу бiля будiвлi УМВС України в Черкаській області мітингувальники роззброїли міліціонера.
В Черкасах мітингувальники роззброїли міліціонера / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Як зазначено у повідомленні, після того, як мітингувальники затягнули до натовпу працівника міліції, він "виявив вiдсутнiсть табельної вогнепальної зброї".
"За даним фактом слiдчим вiддiлом Приднiпровського райвідділу міліції вiдкрито кримiнальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України (Викрадення, привласнення вогнепальної зброї), що караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років", - йдеться у повідомленні МВС.
У міліції також повідомили, що вживаються всi необхiднi оперативно-розшуковi заходи, спрямованi на встановлення осiб правопорушникiв та мiсцезнаходження табельної вогнепальної зброї.
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