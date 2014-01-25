Янукович налаштований на продовження діалогу з опозицією

«Ми закликали і закликаємо сісти за стіл переговорів для обговорення позицій, знаходження компромісів, які вкрай необхідні для того, щоб зупинити існуючі сьогодні процеси», - сказав Глава держави під час зустрічі з керівниками церков та релігійних організацій.

Він розповів про перебіг переговорів з лідерами опозиційних парламентських фракцій. «Звільняємо державні будинки, які захоплені. Закінчуємо цей конфлікт. Отаку пропозицію ми підготували разом з опозицією», - сказав Президент, додавши, що слова лідерів опозиції після переговорів протестувальники сприйняли скептично.

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«Одна частина - ми знаємо там внутрішню ситуацію - сприйняла нормально, інша частина - погано. Радикали сприйняли погано», - зазначив Віктор Янукович.

Він назвав неприпустимим захоплення адміністративних будівель.

«У Чернівецькій області захопили не жителі області, а жителі Тернопільської та Івано-Франківської областей. Приїхали з кийками, з битами. Зайшли до будинку, побили скло, людей», - сказав Віктор Янукович.

Президент зауважив, що сьогодні буде «проводити антикризовий штаб. І, безумовно, з лідерами опозиції будемо продовжувати діалог».

«Нам треба шукати далі вихід із цієї ситуації», - підкреслив Глава держави.