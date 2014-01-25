Європейські політики мають реальні важелі впливу для нормалізації ситуації в Україні - Азаров

Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров у Давосі, повідомляється на урядовому сайті.

«Європейські політики могли би надати Україні реальну допомогу щодо нормалізації ситуації. Було б достатньо, якби Баррозу, Ештон, Фюле чи інші європейські політики звернулися до української опозиції та заявили, що захоплення державних установ, адміністративних будинків є протизаконним, суперечить нормам демократії. І якщо ви продовжите такі дії – ми з вами не співпрацюватимемо», - сказав Азаров.