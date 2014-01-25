ГП «Майдан»: Вийти з політичної кризи треба через діалог

На думку координатора ГроМайдан в Одесі Сергія Дубенка, громадянська громадськість не може залишатися осторонь від подій. Україна знаходиться в одному кроці від початку громадянської війни і відповідальність за сформовану ситуацію поділяють в рівній мірі, як влада, так і опозиція. Обидві сторони засвідчили свою неспроможність і нездатність до подолання тієї кризової ситуації, яка вже досягла критичного рівня і загрожує здоров'ю і безпеці громадян. До пошуку виходу із почалося протистояння повинна підключитися третя сторона - громадянське суспільство.

Круглі столи пройшли в Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку. У заходах взяли участь представники громадських організацій, експерти, журналісти. Вони висловили впевненість у необхідності шукати шляхи мирного подолання кризи в режимі діалогу, в якому повинні взяти участь як представники влади і силових структур, так і представники опозиційних партій та громадських об'єднань. «Якщо громадськість не буде залучена до процесу обговорення, результати переговорів знову будуть мати характер кулуарних домовленостей, не відображають реальні інтереси українського суспільства», - підкреслив Сергій Дубенко.

За підсумками обговорення учасники круглих столів прийшли до висновку, що можливими варіантами виходу з тривалої кризи є: скасування прийнятих напередодні Верховною Радою України законів, що обмежують права і свободи громадян України, що дасть українцям сподівання на мирний результат громадянського протистояння, а також швидкий початок переговорного процесу з залученням громадянського сектору в якості третьої сторони. «У нас є пропозиції, як змінити ситуацію в країні, а зараз вона передреволюційна, і в будь-який момент опір тиску може перерости в напад. Крім майдану у Києві, є й інші міста. Ми виступаємо за зростання громадянської активності в Україні. Люди, а не політики, повинні вирішувати, як нам жити і що робити далі»,- повідомив координатор ДП «Майдан» у Харкові Дмитро Овсянкін.

Активісти руху вже почали кампанію по збільшенню тиску на народних депутатів, до яких звертаються з вимогою скасувати скандальні закони від 16 січня, які спровокували радикалізацію протестів. Принагідно учасники ДП «Майдан» закликали прихильників до скрупульозного виконання цих абсурдних законів з тим, щоб довести їх до абсурду, що має привести до їх скасування. Вони вважають, що одним із способів ненасильницького спротиву свавіллю влади є обвал лавини скарг і заяв на всі державні установи.

Громадянська платформа «Майдан» ініціює проведення круглих столів у всіх обласних центрах України, результати обговорення яких будуть спрямовані представникам делегації Майдану на переговорах між владою і опозицією. «Політична криза в Україні потрібно дозволити тільки мирним шляхом, як це відбувалося в нашій країні за весь час незалежності, у громадянського суспільства достатньо механізмів для цього», - підкреслюють на сайті організації.