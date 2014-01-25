У Чернігові Народне віче вимагає відставки голови ОДА та обласної ради

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, оголошене народним депутатом України Олегом Ляшком, проголосували учасники опозиційного мітингу. Також схвалено рішення про створення загонів народної самооборони.

Ляшко закликав учасників акції передати прийняті документи до облдержадміністрації. Однак при наближенні до облдержадміністрації представникам опозиції дорогу перекрили учасники провладного мітингу. Під стінами ОДА зараз виникла тиснява.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Чернігові на центральній Красній площі почалося Народне віче, організоване опозиційними силами, на яке зібралися близько 1,5 тис. людей. В акції беруть участь народні депутати Олег Ляшко, Валерій Дубіль, Сергій Аверченко, Руслан Марцинків. Промовці виступають проти диктатури в Україні. Водночас, вони підкреслюють, що акція має мирний характер і до органів влади надано всі необхідні документи.

В цей же час на Алеї героїв зібралися прибічники чинної влади – близько 1 тис. осіб. Вони тримають гасла ”Україна єдина!”, ”Ні – розколу України!”, ”Екстремізму – ні, миру – так”. Серед учасників акції присутні священики.

Понад 100 правоохоронців оточили будівлю облдержадміністрації. Також кордон міліції розділяє представників обох акцій.