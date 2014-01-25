Компанія Ріната Ахметова СКМ закликала до мирного вирішення конфлікту
На сайті компанії СКМ, що належить найбагатшому українцеві Рінату Ахметову, опубліковано звернення із закликом до переговорів.
Зокрема, у тексті заяви говориться:
"За останній тиждень у країні посилилося громадянське протистояння. Воно призвело до людських жертв.
Це зобов'язує нас висловити свою позицію. Людське життя – це головна цінність.
Ми хочемо висловити глибоке співчуття рідним і близьким загиблих.
Бізнес не може залишатися осторонь, коли гинуть люди, виникає реальна загроза розколу країни, політична криза може викликати системну економічну кризу й у результаті неминуче зниження рівня життя.
У політичної кризи може бути тільки одне рішення – мирне. Будь-який силовий варіант, будь-яке застосування зброї є неприпустимим. За такого сценарію в Україні не буде переможців, будуть тільки жертви і переможені. Але найголовніше – силовим шляхом вихід не знайти.
Єдиний вихід – перейти від вуличного протистояння і спроб його придушення до конструктивних переговорів і досягнення результату.
Учасники переговорів повинні керуватися інтересами всієї країни. Саме всієї країни! І бути готовими до реальної співпраці й пошуку компромісу.
Заради майбутнього всієї України і кожного українця".