Тернопільська облрада заборонила на території області діяльність ПР і КПУ

Як повідомив кореспонденту УНІАН ініціатор даного рішення позафракційний депутат Степан Барна, в такий спосіб облрада виразила несприйняття в області політичних партій, які стоять за кровопролиттям на Майдані.

«Члени цих партій повинні розуміти, що вони також є відповідальними за провокації, які чиняться в Києві з ініціативи їхніх вождів, за замовляння «тітушок», за пролиту кров. Ми закликаємо членів Парті регіонів і КПУ виходити з лав цих партій», – сказав Барна.

Він зазначив, що людей, які вирішать залишити партквитки цих партій, чекає народний осуд.

«Якщо це підприємці, то вони повинні розуміти, що будуть саботуватися їхні товари. Зокрема, завтра ми будемо пікетувати заправки WOG і пояснювати водіям, хто є власником даної мережі», – зазначив Барна.

За рішення про заборону функціонування ПР та КПУ на території області проголосували 76 з 83 депутатів, решта не голосувала.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня мітингувальники захопили приміщення Тернопільської обласної ради, в якому розташована облдержадміністрації.

25 січня Тернопільська обласна рада відкликала повноваження, які вона делегувала облдержадміністрації, та створила облвиконком. Також облрада двома третинами голосів проголосувала за висловлення недовіри голові Тернопільської облдержадміністрації Валентину Хоптяну.

25 січня Тернопільська обласна рада визнала Народну Раду України як орган, уповноважений представляти інтереси народу України на території області.

Також депутати заборонили проводити на території області заходи за участю Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів, зброї та військової техніки, спрямованих на обмеження прав громадян на проведення мирних зібрань.