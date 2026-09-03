Заяви Путіна не обіцяють нічого доброго для надій на мир в Україні, – CNN

Путін дав зрозуміти, що проблеми на фронті та економічні втрати не вплинуть на нього.

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна руйнують оптимістичні надії на можливий мир в Україні. Про це пише CNN, зазначаючи, що на прес-конференції під час саміту ШОС у Бішкеку Путін навмисно підкреслив одну важливу думку: країни існують у стані дарвінівської конкуренції, і Росія здобуде перемогу в цій боротьбі.

Відповідаючи на запитання про дивні зауваження, зроблені ним кількома днями раніше щодо того, що косатки поїдають білих ведмедів, Путін назвав свою заяву "спонтанною" аналогією онфронтації Росії із Заходом.

"Головна думка мого виступу полягала в тому, що якщо хтось спробує затягнути нас вниз по харчовому ланцюгу й зжерти нас, з’їсти нас, йому слід очікувати, що йому зламають зуби. І Росія готова зробити саме це", – заявив він.

Відео дня

Це послання було адресоване як внутрішній аудиторії, так і іноземним лідерам, зазначає CNN:

"Що стосується війни в Україні, Путін має намір подвоїти зусилля, незалежно від того, де проходять лінії фронту на полі бою і яких економічних збитків Києву вдасться завдати простим росіянам за допомогою кампанії глибоких ударів".

Путін усвідомлює, що Україна перебуває у невигідному становищі, коли йдеться про захист свого повітряного простору. Водночас він відкинув небезпеку того, що російський повітряний простір фактично закриється через українські безпілотники, як раніше обіцяв президент України Володимир Зеленський.

Подібні коментарі, сказав Путін, "рівнозначні заклику до державного тероризму. І я хотів би зазначити, що вони просять нас відновити переговори та запрошують на особисті зустрічі. З терористами не ведуть переговори".

Путін також чітко дав зрозуміти, кого він вважає за краще бачити своїми співрозмовниками під час укладення будь-яких угод із президентом США Дональдом Трампом: спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя Трампа.

"Це люди, близькі до президента Трампа. На мій погляд, це щирі люди, які прагнуть надати нашій роботі конкретного змісту", – заявив він.

Така заява Путіна може викликати занепокоєння в Києві, зазначає CNN, оскільки Віткофф і Кушнер не відвідували Україну з того часу, як обійняли свої посади головних представників Трампа з питань миру, і деякі спостерігачі побоюються, що вони можуть підтримати угоду, яка буде на користь Росії.

На Україну чекає складна зима, і є побоювання, що Росія може розпочати нову хвилю мобілізації після парламентських виборів наприкінці цього місяця. Путін заявив, що такі припущення – "повна нісенітниця", проте його коментарі про косаток і ведмедів можуть дати уявлення про те, що у нього зараз на думці.

"Залишивши осторонь сумнівну зоологію, майже трампівська нелогічність Путіна свідчить про те, що в екзистенційному питанні продовження війни з Україною його позиція залишається такою ж жорсткою, як і раніше", – підсумовує CNN.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним лише тоді, коли сторони будуть готові укласти мирну угоду щодо України.

Також речник російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що саміт між Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом можна провести, але лише для закріплення домовленостей.

Тим часом постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що угоду між США та Україною щодо виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, ймовірно, не встигнуть укласти до цієї зими.

Вас також можуть зацікавити новини: