В Одесі росіяни поцілили у багатоповерхівку: багато постраждалих, серед них діти (фото)

Відбулося влучання у 21-поверховий житловий будинок.

Вночі росіяни вчергове атакували Одесу, поціливши у багатоповерховий житловий будинок. Наразі відомо майже про два десятки постраждалих, серед них діти.

Про атаку та пошкодження багатоповерхівки голова Одеської міської адміністрації Сергій Лисак повідомив о 1.40 ночі. Згодом він заявив про 8 постраждалих внаслідок удару.

Вже на ранок кількість постраждалих зросла до 17.

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"Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них – троє дітей. Усім надається необхідна допомога", - написав голова МВА.

Він зазначив, що відбулося влучання у 21-поверховий житловий будинок, пошкоджені квартири з 10-го по 17-й поверхи, а також автівки.

На місці працюють комунальні та всі відповідні служби.

Оновлено 9.40. Як уточнили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вночі 3 вересня збройні сили РФ атакували житловий масив Одеси дрон-ракетами "Бандероль". Крім 21-поверхового житлового будинку, пошкоджено 12 припаркованих поруч автомобілів. Унаслідок ворожої атаки постраждали 7 жінок віком 23-61 року, 7 чоловіків віком 31-52 років та троє дітей – двоє 8-річних хлопчиків і 11-річна дівчинка. Наразі стан усіх постраждалих уточнюється. На місці правоохоронці документують воєнні злочини.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

У соцмережах очевидці повідомляють, що окупанти поцілили по житловому комплексу "Руслан і Людмила".

Як повідомляють в мерії Одеси, у місті другу добу через попередню атаку росіян не функціонують трамваї та тролейбуси. За деякими напрямками електротранспорту запроваджено роботу автобусів у режимі "маршрутне таксі" - вартість проїзду становить 25 гривень.

Російські атаки по Одесі - новини

Вночі 2 вересня російська армія завдала по Одесі масованого комбінованого удару - поранено багато людей, сталися руйнування. вночі 1 вересня російська армія здійснила комбіновану атаку по Одесі та Одеській області. Сталися значні руйнування інфраструктури, щонайменше семеро цивільних.

Під час цих атак РФ застосувала по Одесі КАБи, чого раніше не спостерігалося. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що йдеться не про разовий випадок, а про використання "вікна можливостей" для посилення терору.

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