'Відірваний від реальності': в ISW викрили брехню Путіна про успіхи РФ на полі бою

Путін продовжує перебільшувати успіхи російських військ на фронті, стверджуючи, що військова перемога Росії в Україні неминуча.

Російський лідер Володимир Путін продовжує перебільшувати успіхи російських військ на фронті, стверджуючи, що військова перемога Росії в Україні неминуча. Однак ці заяви абсолютно відірвані від реальності й не відповідають ситуації на полі бою, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, 1 вересня на прес-конференції Путін заявив, що захоплення Донецької області відбувається за планом і що в серпні війська РФ захопили 15 населених пунктів загальною площею 270 квадратних кілометрів у Донецькій області

Однак дані з відкритих джерел не підтверджують заяви Путіна, зазначають аналітики. Так, ISW оцінює, що російські війська захопили лише 90,35 квадратних кілометрів території у серпні 2026 року, порівняно з 505,55 квадратними кілометрами у серпні 2025 року. Водночас українські війська проводили значні контрнаступальні операції, звільнивши щонайменше 129,81 квадратних кілометрів лише у серпні.

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"Путін встановив щонайменше 15 окремих термінів для захоплення російськими військами всієї Донецької області, жодного з яких російські війська не дотрималися", – підкреслюють аналітики.

Путін також стверджував, що армія РФ захопила Святогірськ, однак це спростовується всіма наявними доказами, пишуть в ISW. Так, за даними аналітиків, росіяни наприкінці весни/на початку літа 2026 року перебували на відстані до 13 кілометрів від Святогорська, при цьому нинішня російська лінія оборони пролягає ще далі, з огляду на триваючі контрнаступальні операції України поблизу Лимана.

Путін також стверджував, що його війська захопили Козачу Лопань на північ від Харкова. Українські офіційні особи спростували це твердження 2 вересня. ISW також має дані про те, що російські війська присутні лише на близько 13 % території населеного пункту.

Путін також безпідставно стверджував, що російські війська оточили 13 українських батальйонів загальною чисельністю близько 5000 військовослужбовців на східному березі Оскільського водосховища.

"ISW не виявила доказів присутності російських сил у зазначеному районі, не кажучи вже про оточення великих українських сил", – зазначається у звіті.

Путін усвідомлює, що відірваний від поточної ситуації на полі бою

Як зазначають в ISW, російський диктатор намагається представити себе поінформованим лідером. Путін заявив, що отримує інформацію про хід бойових дій із "різних джерел" і підкреслив, що його сприйняття ситуації на полі бою "цілком об’єктивне".

"Заява Путіна, ймовірно, є спробою представити себе російській громадськості як залученого та обізнаного військового лідера. Це визнання свідчить про те, що Путін усвідомлює: існує більш поширена думка про те, що оцінки ситуації на полі бою, надані високопоставленими російськими чиновниками, є завищеними", – зазначають аналітики.

Ситуація на фронті

Раніше в ISW заявляли, що темпи просування російських військ у серпні 2026 року дещо зросли, однак Росія не змогла здійснити оперативний маневр або домогтися руйнування української оборони.

При цьому російські війська зазнали в середньому 340 втрат на квадратний кілометр захопленої або інфільтрованої території та 465 втрат на квадратний кілометр захопленої території.

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