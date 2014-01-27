ЗМІ: У Коломиї учасники віче розгромили офіс Партії регіонів

08:51, 27 січня 2014
Політика
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У Коломиї Івано-Франківської області відбулося чергове недільне віче

Спалення символіки ПР у Коломиї / Коломийські Вісті

Як повідомляє місцеве видання Коломийські вісті, на центральній площі міста зібралося кілька тисяч мешканців Коломийщини.

Учасники віче розгромили місцеві офіси Партії регіонів і спалили її символіку. Також було оголошено, що Партію Регіонів і Комуністичну партію на території області ліквідовано.

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Символікою Прикарпаття на віче були визнані червоно-чорний і європейський прапори.

Крім того, активісти обговорили створення Коломийської міської і районної Народних рад та загонів самооборони. Також вирішили проводити патрулювання у форматі «Міліція з народом».

Розгром офісу ПР У Коломиї / Коломийські Вісті

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