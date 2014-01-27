В МВС заявляють, що розгону майдану в Сумах не було

На знак протесту проти відверто неправдивого повідомлення СЗГ Управління МВС України у Сумській області кілька журналістів заявили про вихід з інформаційної ради при УМВС в області.

Про це передає кореспондент УНІАН, який став свідком зачистки сумського Майдану.

Зокрема, Управління МВС України в Сумській області о 02.21 годині ночі поширило заяву, що силового розгону мітингувальників, які нібито захопили крило адміністративної будівлі Сумської обласної державної адміністрації, не було.

Читайте такожВ Сумах Беркут почав силовий розгін і зачистку ОДА«Після того, як було розпочате кримінальне провадження за фактом незаконного захвату фойє біля сесійної зали Сумської облради, міліція звернулась до активістів Сумського Євромайдану з проханням звільнити це приміщення адмінбудівлі. Більшість протестувальників виконали цю вимогу. Тих, хто намагався чинити опір, були затримані. У них вилучили каски та палиці», - йдеться у повідомленні.

Між тим, народний депутат України, голова обласної Народної ради Володимир Шульга, а також група журналістів, опозиційних депутатів Сумської міської ради, громадських активістів, пересічних громадян, які перебували безпосередньо на місці подій, заявляють, що ця заява міліції – відверта неправда.

На знак протесту проти відверто неправдивого повідомлення СЗГ УМВС, кілька журналістів вже заявили про вихід із інформаційної ради при УМВС України в Сумській області. При цьому представники місцевих та всеукраїнських ЗМІ домовились бойкотувати співпрацю з СЗГ УМВС.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 січня, після Народного віче про мирну передачу громаді працівниками міліції приміщення Будинку рад, де проходять сесії Сумської обласної та міської рад, оголосив народний депутат України, голова обласної Народної ради Володимир Шульга. При цьому він відзначив, що бере на себе всю відповідальність за порядок у Будинку рад. За його словами, у приміщенні проходитимуть його зустрічі з виборцями, а також прийом громадян депутатами Сумської міської ради. Також Шульга подякував правоохоронцям та учасникам Народного віче за знаходження мирного компромісу.

Водночас, за словами голови фракції ВО «Батьківщина» в Сумській міській раді Олександра Лисенка, барикади на входах до приміщення ОДА були споруджені мітингувальниками для того, щоб не допустити до приміщення провокаторів. «З’явилася інформація, що ввечері до приміщення ОДА можуть завести «тітушок» для влаштування провокацій. Люди вважають, що краще барикадами захистити будівлю від можливих погромів», - сказав він.

Але близько першої години ночі співробітники міліції неочікувано напали на мирних неозброєних людей на першому поверсі приміщення Будинку рад, спустившись з другого поверху. При цьому вони з криками застосовували до всіх підряд гумові кийки та грубу фізичну силу. Люди розбігалися із будівлі на різні боки. Тим, хто не встиг втекти, заламували руки та відводили до міліцейських автівок.

«Підігнали автозаки, б’ють людей і пакують!», – написав на своїй сторінці у Фейсбук головний редактор газети «Панорама» Євген Положій.

За кордоном міліції, яка била людей, знаходився депутат Сумської міськради від Партії регіонів Ігор Перепека.

Активісти вирушили о другій годині ночі до міськвідділу міліції в очікуванні виходу звідти затриманих. Станом на п’яту ранку, звідти було відпущено з повістками на допит четверо осіб, серед яких жінка, чоловік похилого віку та двоє неповнолітніх на поруки батьків. Одного з підлітків відразу повезли на судмедекспертизу, оскільки в нього була травма голови. В іншого підлітка – травма руки.

За словами відпущених сумчан, кількість затриманих міліцією та постраждалих їм невідома, але активісти заявляють про десятки людей. Серед них – депутат Сумської міської ради Олександр Репетун (фракція ВО «Батьківщина») та керівник міської організації партії УДАР Дмитро Лантушенко.

«На Першотравневу в райвідділок привезли Дмитра Лантушенка, керівника міської організації УДАР. У наручниках. Певне, будуть звинувачувати в організації «захвату» будинку рад», - йдеться у повідомленні на сторінці у Фейсбуці групи «Євромайдан».

За словами Шульги, команду на силовий розгін мітингувальників дав член виконкому Сумської міськради, начальник міської міліції Володимир Рапута. На час чергування перед міськвідділком активістів в очікуванні звільнення громадян останнього в приміщенні не було, і, за інформацією Шульги, серед ночі він перебував на нараді в облдержадміністрації.

Крім того, на пл. Незалежності, куди активісти вдень звезли сніг, за допомогою якого блокували ОДА, після зачистки прибули 4 автомобілі ДСНС, що поливали з брандспойтів кучугури. На запитання журналістів, з якою метою рятувальники це роблять, ніхто із співробітників ДСНС ніякої відповіді не дав.