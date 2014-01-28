У вівторок вранці Партія регіонів збирає засідання фракції



Про це повідомив народний депутат України Владислав Атрошенко (фракція Партії регіонів) в інтерв’ю «5 каналу».

Атрошенко зазначив, що в залежності від того, яка буде позиція фракції з різних питань, він буде ухвалювати рішення щодо подальшого перебування у фракції Партії регіонів.

За його словами, він був серед тих, хто голосував руками за ухвалення законопроектів 16 січня. При цьому депутат визнав, що не був знайомий з текстами законопроектів, оскільки до пізньої ночі 15 січня працював у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету.

Атрошенко також назвав некоректним те, що один з авторів «неоднозначних» законопроектів народний депутат України Володимир Олійник, як голова лічильної комісії, ще й проводив підрахунок голосів і за декілька секунд видавав цифру в 235 голосів.

На уточнююче питання, чи ставив Атрошенко свій підпис, як це обіцяв лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, під документом, який би підтвердив голосування за «диктаторські законопроекти», депутат відповів, що не ставив і до нього ніхто з такою пропозицією не підходив.