Рибак продовжив перерву в засіданні ВР до 12:00

Як передає кореспондент УНІАН, Рибак зазначив, що зараз продовжуються переговори і «розглядаються закони, які необхідно ухвалити».

При цьому додав: «Ми не можемо сьогодні піти з сесійної зали, поки не приймемо закони, які потрібно, і які очікують люди. Тому о 12 годині, я дуже прошу, щоб усі були у сесійній залі».

Читайте такожВР сьогодні на сесії розгляне тільки одне питанняРибак наголосив, що на той час уже будуть «напрацювання і ми розглянемо один закон і будемо працювати, щоб і другий був. Два закони нам сьогодні треба ухвалити».

При цьому він не уточнив, про які два законопроекти йдеться.