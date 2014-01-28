Яценюк закликає Януковича негайно скасувати закони 16 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав в інтерв'ю журналістам сьогодні.

Він сказав, що зараз продовжаться переговори про ухвалення закону про амністію і цей закон має увійти в дію якомога швидше.

Читайте такожРада скасувала більшість диктаторських законів 16 січня

Опозиція вимагає, щоб амністія була застосована до всіх учасників акцій, крім тих, хто вчиняв вбивства, катування, викрадення, а також до журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, парламент скасував 9 з 11 ухвалених 16 січня законів.