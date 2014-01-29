Дивіться на УНІАН сьогоднішнє засідання Верховної Ради онлайн

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12:03, 29 січня 2014
Політика
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Сьогодні, об 11:00, має початися засідання Верховної Ради

Рада подовжила позачергову сесію

Верховна Рада України сьогодні розгляне законопроект щодо усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань.

Як передає кореспондент УНІАН, інших питань у сьогоднішньому порядку денному парламенту не передбачено.

Після розгляду цього питання має відбутися закриття позачергової сесії ВР.

Об 11:00 засідання ще не відкрито.

Після виступу першого президента України Леоніда Кравчука Володимир Рибак оголосив у засіданні перерву до 14:00.

О 14:00 було оголошено перерву до 16:00

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