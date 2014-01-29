Міліція спростовує інформацію про двох поранених з вогнепальної зброї на Грушевського

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, «протягом останніх двох-трьох днів ані з вулиць Грушевського чи Хрещатика, ані з будь-якої лікарні не надходило жодних повідомлень про вогнепальні поранення людей, які знаходяться в центрі Києві».

Як повідомляв УНІАН, депутат Київради від «УДАРу» Олексій Давиденко заявив, що сьогодні вночі до лікарні з вулиці Грушевського були доставлені два активісти з вогнепальними пораненнями.

За його словами, ця інформація надійшла до «УДАРу» з достовірних джерел.

Як сказав Давиденко, до 17-ї лікарні Києва (Лабораторний провулок) були доставлені молодий хлопець та чоловік старшого віку. «Люди були офіційно госпіталізовані та їм була надана медична допомога», - сказав Давиденко.

Він наголосив, що влада вдається до чергової провокації, щоб знову загострити ситуацію в Києві. «З одного боку, влада каже, що проводить переговори про мирне врегулювання ситуації, а з іншого – відбувається відстріл мітингувальників. Ми вимагаємо від силовиків припинити застосовувати зброю проти людей, в той час як всі сторони намагаються знайти вихід з конфлікту», - заявив Давиденко.