Опозиція повернулися до сесійної зали і проводить наради зі своїми фракціями

Як передає кореспондент УНІАН, біля кожного з них зібралися депутати фракції і вони інформують їх про хід переговорів щодо законопроекту про амністію.

Як повідомляв УНІАН, перед цим відбулася зустріч лідерів з Президентом України Віктором Януковичем.

На даний час у сесійній залі відсутня у повному складі фракція Партії регіонів.