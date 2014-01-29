Опозиція повернулися до сесійної зали і проводить наради зі своїми фракціями

22:01, 29 січня 2014
Політика
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Лідери фракцій у Верховній Раді України УДАРу Віталій Кличко, «Батьківщини» Арсеній Яценюк та «Свободи» Олег Тягнибок повернулися в сесійну залу і проводять наради зі своїми фракціями.

Рада

Як передає кореспондент УНІАН, біля кожного з них зібралися депутати фракції і вони інформують їх про хід переговорів щодо законопроекту про амністію.

Як повідомляв УНІАН, перед цим відбулася зустріч лідерів з Президентом України Віктором Януковичем.

На даний час у сесійній залі відсутня у повному складі фракція Партії регіонів.

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