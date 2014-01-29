Кличко: закон Мірошниченка «підвищить градус» у суспільстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав у коментарі журналістам після ухвалення закону.

«Те рішення, яке було зараз ухвалене в залі ВР, на превеликий жаль, було немудрим рішенням, і замість того, щоб понизити градус у суспільстві, навпаки - температура підвищуватиметься», - сказав Кличко.

Він наголосив, що опозиція залишається на своїх позиціях і надалі захищатиме усіх, хто бореться за свободу, то потрапив у лікарню, або знаходиться за гратами.

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Кличко також повідомив, що опозиція повідомить про нинішні події та пояснить їх мітингувальникам на Майдані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, депутати не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих 4-х проектів про амністію учасників акцій протесту.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Як заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко, Янукович і керівництво Партії регіонів «приїхали з Банкової у парламент, щоби «промивати» мізки депутатам - регіоналам, які не згодні підтримувати законопроекти щодо амністії авторства ПР».

Після наради стало відомо, що депутати від ПР вирішили проголосувати за проект Мірошниченка.

За словами Кличка, Президент України розглядає можливість розпуску парламенту в разі неголосування за законопроект про амністію.

Після цього фракції ПР та КПУ без обговорення ухвалили в першому читанні та в цілому законопроект, внесений депутатом від Партії регіонів Юрієм Мірошниченком, «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3).

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту.

Тим часом тексту законопроекту немає на сайті парламенту, але, як зазначають народні депутати, ним передбачається, що звільнення ув’язнених може відбутися лише після того, як будуть звільнені всі адміністративні будівлі.