Ештон закликала звільнити незаконно заарештованих активістів

Про це йдеться у поширеній сьогодні заяві високого представника ЄС.

«Усі ці дії є неприйнятними і повинні бути негайно припинені. За вжиття необхідних заходів задля позбавлення нинішньої атмосфери залякування і безкарності, що призводить до таких дій, несе відповідальність влада», - наголосила К.Ештон.

Читайте такожНасильство та залякування в Україні слід зупинити - Ештон Вона заявила, що усі незаконно заарештовані люди повинні бути звільнені, а злочинці притягнуті до відповідальності.

«Я приголомшена очевидними ознаками заподіяння довготривалих тортур і жорстокого поводження з організатором «Автомайдану» Дмитром Булатовим», - зауважила Ештон.

Читайте такожВідбулась зустріч Януковича з Ештон і Томбінські Вона зазначила, що інші учасники акцій протесту на Майдані, зокрема знайдений мертвим 22 січня Юрій Вербицький, віддали життя за свої громадянські права.

Як зауважила високий представник ЄС, це є лише два випадки «навмисного продовження переслідування організаторів і учасників мирних протестів».