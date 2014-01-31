Ештон закликала звільнити незаконно заарештованих активістів
Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон наголошує на відповідальності української влади у вжитті заходів з припинення випадків викрадення та катування людей в Україні.
Про це йдеться у поширеній сьогодні заяві високого представника ЄС.
«Усі ці дії є неприйнятними і повинні бути негайно припинені. За вжиття необхідних заходів задля позбавлення нинішньої атмосфери залякування і безкарності, що призводить до таких дій, несе відповідальність влада», - наголосила К.Ештон.
Читайте такожНасильство та залякування в Україні слід зупинити - Ештон Вона заявила, що усі незаконно заарештовані люди повинні бути звільнені, а злочинці притягнуті до відповідальності.
«Я приголомшена очевидними ознаками заподіяння довготривалих тортур і жорстокого поводження з організатором «Автомайдану» Дмитром Булатовим», - зауважила Ештон.
Читайте такожВідбулась зустріч Януковича з Ештон і Томбінські Вона зазначила, що інші учасники акцій протесту на Майдані, зокрема знайдений мертвим 22 січня Юрій Вербицький, віддали життя за свої громадянські права.
Як зауважила високий представник ЄС, це є лише два випадки «навмисного продовження переслідування організаторів і учасників мирних протестів».