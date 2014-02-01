У ВР зібрані підписи за зміну керівництва парламенту - Луценко

Про це заявив лідер «Третьої української республіки» Юрій Луценко в ефірі 5 каналу.

«Я знаю, що існують підписи більшості депутатів про зміну керівництва Верховної Ради. І це план на наступний тиждень: створення нової більшості, повернення демократичної Конституції, створення уряду народної довіри – нейтрального або опозиційного – і встановлення дати президентських перевиборів», - наголосив він.

За його словами, на сьогоднішній день вулиця зробила майже все, що могла, і центр подій має переміститися в парламент. «На моє глибоке переконання, завдяки західним санкціям і безглуздому терору влади склалася нова парламентська більшість. Янукович використав останній патрон, коли примусив свою фракцію голосувати за закон про амністію в його редакції», - сказав політик.

Як відомо, для включення питання про відставку керівництва ВР до порядку денного потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів, для самої відставки необхідно – 226 голосів.