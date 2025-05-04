З моменту релізу минуло рівно 3 місяці.

Kingdom Come: Deliverance 2 продовжує збирати заслужені лаври: всього за три місяці після релізу тираж перевищив три мільйони копій, про що з гордістю повідомили в Warhorse Studios. Для порівняння, першій частині знадобилося майже два з половиною роки, щоб дійти до того ж рубежу.

Розробники з цього приводу поділилися не тільки цифрами продажів, а й внутрішньоігровою статистикою. Так, наприклад, гравці провели 387 мільйонів годин у стані алкогольного сп'яніння, віддавши перевагу вину (31,2 млн келихів), хоча і пиво (24,6 млн кухлів) не обійшлося увагою. При цьому в п'яному вигляді було вбито понад 4 мільйони ворогів.

Любителі потайливого геймплея теж не гаяли часу дарма: у грі було зламано майже 195 мільйонів замків, а всього вкрадено на 2,43 трильйона грошей, включно з десятками мільярдів предметів.

Відео дня

Не дивно, що Kingdom Come 2 стала однією з найпопулярніших ігор у Steam за всю історію. Проєкт отримав 88 балів на Metacritic і 93% позитивних відгуків у Steam.

Раніше ми розповідали, що головний актор Kingdom Come 2 уже святкує перемогу на "Грі року" після перенесення GTA 6.

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