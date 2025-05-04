Нібито Genki могла відтворити такий точний макет тільки в разі доступу до конфіденційної інформації.

Nintendo подала до суду на виробника аксесуарів Genki за те, що той показав макет Nintendo Switch 2 і рекламував сумісність своєї продукції з ще неанонсованою консоллю.

Головна претензія в тому, що Genki почала активно просувати аксесуари для Switch 2 ще до того, як саму консоль офіційно розкрили, - і робив це з твердженням про стовідсоткову сумісність.

Nintendo наполягає: гарантувати таку сумісність можна тільки в одному випадку: якщо у компанії був незаконний доступ до пристрою або його технічної документації. А якщо не було - значить Genki просто обманює клієнтів, спекулюючи на ажіотажі.

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Історія почалася в січні на CES 2025, де Genki продемонстрував макети Switch 2, які швидко розлетілися мережею. Тоді компанія стверджувала, що зробила їх на основі витоків, і що справжньої консолі в руках у неї не було.

Nintendo називає такі пояснення суперечливими і непослідовними і вимагає юридичної відповідальності за спробу нажитися на продукті, який навіть не був представлений публіці.

Раніше ми розповідали, що в Японії чоловіка засудили до 2 років умовного терміну за продаж зламаних Nintendo Switch. Це перший такий прецедент на батьківщині консолі.

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