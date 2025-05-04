На офіційній сторінці ESRB знайшли згадку "внутрішньоігрових покупок".

На офіційній сторінці вікового рейтингу ESRB для Mafia: The Old Country зазначено, що гра містить внутрішньоігрові покупки. Ця позначка часто вказує на наявність мікротранзакцій, навіть у повністю одиночних іграх.

Таке формулювання ESRB застосовує в разі, якщо гра дає змогу купувати додатковий контент за реальні гроші. Це не обов'язково означає наявність мікротранзакцій у дусі мультиплеєрних ігор, але такий ризик існує. Зокрема, це може бути купівля косметичних предметів, прискорювачі прокачування або внутрішньоігрова валюта, або ж доступ до додаткових місій чи DLC.

Останніми роками внутрішньоігрові покупки нерідко з'являються навіть у повністю одиночних іграх, як-от серія Assassin's Creed або Hogwarts Legacy, де внутрішньоігрові магазини стали стандартною частиною інтерфейсу.

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Поки невідомо, якого саме характеру будуть покупки в Mafia: The Old Country. Можливий варіант, за якого йдеться виключно про майбутні сюжетні доповнення.

Реліз Mafia: The Old Country заплановано на 8 серпня, а вже 8 травня розробники проведуть геймплейну презентацію. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися геймплейні ролики нової гри від колишнього розробника GTA. Реліз MindsEye заплановано на 10 червня, але деякі блогери вже отримали доступ до гри.

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