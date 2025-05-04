Президент відзначив, що чеська артилерійська ініціатива спрацювала чудово, і тепер співпрацю розширять на інші напрямки.

Чеська артилерійська ініціатива чудово спрацювала для України. Зараз Київ і Прага готуються співпрацювати у напрямку військової авіації. Про це у Телеграм повідомив президент Володимир Зеленський після прибуття в Чехію з офіційним візитом.

Він подякував чеській стороні за принципову підтримку України і повідомив, що співпраця в межах артилерійської ініціативи триватиме і далі. Але тепер відкриваються і додаткові напрямки співпраці.

"Окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16. Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Крім того, в межах цього візиту перша леді України Олена Зеленська візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine, присвяченій питанням підтримки української медичної галузі в умовах війни.

Чеська снарядна ініціатива

Як писав УНІАН, Чехія ініціювала масштабну програми з постачання артилерійських боєприпасів Україні у 2024–2025 роках, щоб допомогти Збройним силам у протистоянні російській агресії. Чеська ініціатива початково передбачала закупівлю та передачу Україні до 800 тисяч артилерійських снарядів, зокрема 155-мм калібру. Президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла понад мільйон артснарядів у третіх країнах, які можна купити для ЗСУ.

До ініціативи Чехії щодо закупівлі артснарядів для ЗСУ долучилися близько 20 держав. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що станом на березень 2024 року вже було отримано 300 тисяч снарядів, а також були зроблені незобов'язуючі заяви щодо надання ще 200 тисяч снарядів.

Постачання снарядів супроводжувалося низкою викликів. Голова компанії CSG, Міхал Стрнад, повідомив, що близько половини снарядів, придбаних у країнах Африки та Азії, були неякісними і потребували додаткової обробки перед відправкою в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: