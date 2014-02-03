Радник Януковича: одномоментне повернення до Конституції 2004 року загрожує новою кризою

Радник Президента України - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента, секретар Конституційної асамблеї Марина Ставнійчук вважає, що одномоментне повернення до Конституції 2004 року призведе до нової кризи, тому вона пропонує ухвалити конституційний договір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

«Одномоментне повернення до редакції Конституції 2004 року, на моє глибоке переконання, знову є тим варіантом поведінки політиків, який породить ще один виток серйозної конфронтації, ще один серйозний момент несприйняття – підтримкою однією і несприйняттям іншою частиною як серед політиків, так і громадянського суспільства, так і міжнародною спільнотою», - сказала вона.

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На думку радника Президента, сьогодні потрібно шукати інше політико-правове рішення. Водночас воно має бути виключно правовим, наголосила вона. Ставнійчук застерегла від продовження дій в неконституційний спосіб. «Повернення до редакції 2004 року – це знову криза, це знову конфлікт, це знову непорозуміння», - підкреслила вона.

Ставнійчук вважає, що сьогодні потрібно думати над правовими варіантами, наприклад, вона пропонує підписати меморандум чи конституційний договір. «Це також дозволяє швидко вирішити питання, в тому числі по формуванню того ж уряду», - переконана вона. Як додала Ставнійчук, в цьому ж документі може йтися і про формування коаліційного уряду, і про зміни до законодавства.

«Цілком можливо підійти до такої форми, як конституційний договір (меморандум) – закласти в нього декілька складових, які будуть визначати напрямки виходу з кризи, починаючи з серйозних, реальних кроків, які пов’язанні із запровадженням мораторію на силу, із запровадженням механізмів відповідальності та покарання винних, в тому числі шляхом кримінального переслідування тих, хто допустив силовий варіант розвитку подій, і далі, в цьому ж конституційному договорі, говорити про повноцінний конституційний процес», - сказала вона.

Представник Президента вважає, що конституційний договір можна підписати дуже швидко, і не виходити за межі конституційного процесу. При цьому вона наголосила на важливості прозорості такого процесу. «Кулуарні домовленості мають піти у минуле, оті нечесні політико-рейдерські схеми, і підкилимні домовленості мають відійти. Люди сьогодні стоять на Майдані… тільки заради одного – країна з цієї кризи має вийти зовсім новою, з новими підходами, з новими засадами. І досить того, що ми мали за останні роки: ви ж подивіться, як здійснювалась судова реформа – 1700 поправок за дві години, ніхто їх не розглядав… маємо наслідки», - сказала вона. Ставнійчук зауважила, що подібні речі відбувались і з іншими реформами, тому, на її переконання, сьогодні мають понести відповідальність всі, хто приймав неправомірні рішення, хто виходив за межі своїх повноважень. «Щоб постало перед суспільством це питання - з одного боку, з іншого: і ті люди, хто радив Президенту діяти у такий спосіб – бо вони в тіні, вони не в світлому ореолі, насправді не було ні державницької, ні правової позиції», - додала вона, наголосивши, що політика має бути відповідальною.

Після цього, на думку Ставнійчук, можна починати справжній конституційний процес, і основою, на її думку, може стати концепція змін до Конституції, розроблена Конституційною асамблею.