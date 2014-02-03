За час масових протестів в Україні постраждали 136 журналістів - ІМІ

Такими є дані Інституту масової інформації, який відслідковує, фіксує та перевіряє інформацію про постраждалих журналістів, фотографів та операторів під час виконання ними професійних обов'язків у зоні сутичок протестувальників, міліції та «тітушок» у Києві та інших містах.

Читайте такожНа Грушевського постраждали близько 30 медиків — юристЯк зазначається в повідомленні ІМІ, до уваги брались лише випадки, пов'язані з професійною діяльністю, і такі, де журналісти отримали реальні поранення або пошкодження техніки.

ІМІ зазначає, що більшість журналістів – 80 - постраждали за останні 2 тижні (з 19 січня по 2 лютого 2014 року).

Найбільше журналістів постраждали від побиття міліцією чи бійцями «Беркуту» - 54 випадки. 27 журналістів отримали поранення від вибуху світло-шумових гранат, на 21 працівника ЗМІ нападали «тітушки». Було зафіксовано 17 випадків поранень журналістів від куль, які летіли зі сторони міліції на вул. Грушевського у Києві, зазначає ІМІ. Також було 2 випадки, коли беркутівці цілились журналістам у камери, проте ті встигали заховатись, і кулі влучали мимо.

Читайте такожМи готові зробити все, щоб влада почула суспільство - українські журналісти Ще 19 журналістів постраждали внаслідок інших дій, наприклад, від давки між міліцією та протестувальниками, від каменів, які летіли з різних сторін, та від отруєння сльозогінним газом.

31 журналісту пошкодили або повністю знищили техніку - відеокамери, фотоапарати, планшети, флешки, та інше.

11 журналістів затримувала або заарештовувала міліція.

Повний список постраждалих тут.