Суд змінив запобіжний захід дніпропетровським євромайданівцям

01:24, 04 лютого 2014
Політика
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У Дніпропетровську суд змінив запобіжний захід заарештованим активістам місцевого Майдану на домашній арешт і особисте зобов'язання.

Днепропетровск Майдан / blogr.dp.ua

Про це повідомив народний депутат від УДАРу Сергій Каплін, повідомляє прес-служба політсили.

 "Апеляційний суд Дніпропетровської області розглянув 10 справ заарештованих активістів місцевого Майдану. Нам відома доля дев'яти осіб. Більшості затриманих пом'якшили запобіжний захід. Чотирьом - на домашній арешт, а чотирьом - на особисте зобов'язання. Одночасно одного арештованого суд залишив під вартою", - сказав він.

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