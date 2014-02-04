Суд змінив запобіжний захід дніпропетровським євромайданівцям

Про це повідомив народний депутат від УДАРу Сергій Каплін, повідомляє прес-служба політсили.

"Апеляційний суд Дніпропетровської області розглянув 10 справ заарештованих активістів місцевого Майдану. Нам відома доля дев'яти осіб. Більшості затриманих пом'якшили запобіжний захід. Чотирьом - на домашній арешт, а чотирьом - на особисте зобов'язання. Одночасно одного арештованого суд залишив під вартою", - сказав він.