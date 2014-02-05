Прес-секретар Путіна: підстав переглядати фінансові домовленості з Україною немає і не буде

Про це заявив у середу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє РІА «Новости».

”Росії потрібно робити те, що вона вже робить: надавати допомогу, про яку були домовленості, не втручатися у внутрішні справи. Ніяких підстав переглядати колишні домовленості з Україною немає і не буде, але викликає побоювання зростаючий борг України щодо газових контрактів, ми сподіваємося, що наші українські колеги виконають всі зобов`язання”, - сказав Пєсков в інтерв`ю”Комерсант FM”.

”Путін неодноразово висловлювався на цю тему і підкреслював, що допомога надається народу України. Ми сподіваємося на якнайшвидше врегулювання ситуації”, - також додав прес-секретар президента і підкреслив, що в Москві хочуть розуміння того, як кошти будуть витрачатися.