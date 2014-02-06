Журналістку Тетяну Чорновол побили з хуліганських мотивів - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник генерального прокурора України Роман Андреєв.

“Слідство закінченою. Були відпрацьовані ретельно всі версії, і підтвердження знайшла версія вчинення злочину з хуліганських спонукань”, - сказав він, зауваживши, що на підтвердження цієї версії вказують покази свідків, потерпілої, підозрюваних, відеозаписи та експертизи.

Читайте такожЧорновол каже, що не злиться на виконавців її побиттяАндреєв нагадав, що серед інших версій також були вчинення злочину на замовлення, вчинення злочину у зв'язку із професійною діяльністю. За словами Андреєва, на даний час у вчиненні злочину підозрюються Сергій Котенко, Роман Залюбовський, Андрій Зінченко, Олександр Храмцов, Андрій Насіковський, а також ще двоє не встановлених осіб.

Крім того, Андреєв зазначив, що Зінченка було оголошено в розшук і сьогодні надійшла інформація від правоохоронців з РФ, що він затриманий у Москві. Зараз Генеральна прокуратура України розпочала процедуру його екстрадиції з Росії, підкреслив Андрєєв.

Читайте такожЖурналістку Чорновол виписали з лікарніЯк повідомляв УНІАН, Чорновол жорстоко побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі під Києвом.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У МВС повідомили про затримання п'ятьох підозрюваних у побитті журналістки.

Чорновол виписали з лікарні 16 січня.