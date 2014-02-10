Булатов прокоментував інформацію у ЗМІ щодо нібито його переїзду до Німеччини

Один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов клопочеться про можливість надання притулку постраждалим автомайданівцям у європейських країнах, у тому числі в Німеччині.

Так він прокоментував "Українській правді" інформацію, поширену німецькими ЗМІ, що він прагне переїхати до Німеччини.

За словами Булатова, ЗМІ не зовсім коректно трактували суть його звернень. "Вони стосувалися вивчення можливостей надання притулку постраждалим автомайданівцям у європейських країнах, в тому числі і в Німеччині", - сказав Булатов.

"Так, мій батько живе там, але єдиною моєю метою було, є і буде жити в Україні", - наголосив Булатов.

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Впродовж тижня планується ряд його зустрічей з європейськими політиками.

Раніше «Німецька хвиля» з посиланням на газету Rheinische Post повідомила, що Булатов прагне переїхати до Німеччини. Видання цитувало лист, надісланий міністру закордонних справ ФРН Франку-Вальтеру Штайнмаєру від голови молодіжної організації європейських консерваторів Бенедикта Петтеринга. У цьому листі політик розповідає, що спілкувався з Булатовим по телефону. Петтеринг просить главу німецького МЗС посприяти Булатову для отримання посвідки на проживання.

Як повідомляв УНІАН, Булатова викрали в Києві 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки «Борис».

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За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини". Крім того, Булатова було оголошено в розшук і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 УК) як підозрюваний.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова заявила 2 лютого про відсутність якихось перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.