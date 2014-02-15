В Одесі розпочався другий Всеукраїнський форум Євромайданів

Як передає кореспондент УНІАН, з вітальним словом до присутніх звернувся голова Одеської обласної організації партії «Удар» Андрій Юсов. Він закликав делегатів вшанувати хвилиною мовчання пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані. Юсов нагадав, що сьогодні - 25-річчя з дня виводу радянських військ з Афганістану.

«У тій війні брали участь 160 тис. громадян України, з яких 2 тис. загинули. Ми повинні пам'ятати про це. Сьогодні ветерани Афганістану стоять на Майдані, захищаючи інтереси українського народу», - сказав Юсов.

Читайте такожВ Криму під відкритим небом провели форум ЕвромайдановПісля хвилини мовчання відбулася перекличка представників, які прибули делегацій. В числі учасників, крім делегацій з регіонів України, також - з Москви, Варшави, Парижа.

Юсов зазначив, що «влада попередила всі без винятку бізнес-центри і готелі не надавати майданчики для проведення форуму. Власники кількох орендованих залів в останній момент відмовили».

Учасники форуму виконали гімн України і, обравши робочі органи, приступили безпосередньо до засідання.

Як повідомив УНІАН активіст, який відповідає за безпеку форуму, «поки що проходить без ексцесів». «Навколо багато міліції, є автобус з «Беркутом», - сказав активіст.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 лютого в Одесі проходить другий Всеукраїнський форум Євромайданів, в якому беруть участь близько 80 осіб, і спостерігачі.

Перший Всеукраїнський форум Євромайданів відбувся у Харкові 11-12 січня.