У Полтаві не знайшли бомби в будівлі, де мав виступати Кличко

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю облуправління міліції.

Міліція проводить пошуково-оперативні заходи щодо пошуку псевдомінера, якому загрожує кримінальна відповідальність - позбавлення волі від 2 до 6 років.

Читайте такожУ Полтаві замінували будівлю, де сьогодні планує виступати КличкоНагадаємо, з ранку в Полтаві невідомий повідомив про замінування Будинку профспілок, де повинен був виступати Кличко.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії «УДАР» Кличко вважає інформацію про мінування Будинку профспілок у Полтаві, де він повинен був зустрічатися з людьми, провокацією.

"Це була чергова провокація. Це, як під копірку, ті ж дії, які відбулися вчора в Черкасах», - заявив Кличко.

Він також сказав, що, незважаючи на провокацію, зустрівся з людьми, поклав квіти до пам'ятника воїнам-афганцям.