Wall Street Journal: Кремль готовий повторити в Україні "грузинський" сценарій

"На жаль, за цією ораторською декларацією були не рішучі дії, а політичний параліч і перепалки, які мали трагічні наслідки для людей", - вважає автор, передає Головне.

За його словами, Київ дає Брюсселю шанс на спокутування минулих помилок.

"Українська криза - найсерйозніша загроза європейської безпеки з часів війни в колишній Югославії, - пише Бленк. - Часу втрачати не можна: ледь закінчиться сочинська Олімпіада, у Москви не залишиться резонів більше утримуватися від колосального тиску, який покликаний забезпечити "правильну" політичну орієнтацію Києва".

З точки зору автора, Росія взагалі не вважає екс-республіки СРСР і східноєвропейські держави справді незалежними, а їх суверенну цілісність недоторканною.

Зараз Кремль готовий повторити сценарій війни з Грузією, якщо вважатиме це за потрібне, припускає автор. "За її дипломатією примусу в Україні стоїть загроза сили, або під'юджуваної Росією, або здійсненої нею самою", - наголошується в матеріалі.

Автор переконаний, що сценарії вже відрепетирували на військових навчаннях у 2009 і 2013 роках. А в грудні Москва домовилася з Києвом побудувати міст через Керченську протоку ("відмінне шосе для армії завойовників", припускає автор).

Після Олімпіади Москва буде вільна тішитися імперськими фантазіями, якщо ЄС і США не зможуть діяти на Україні спільно. Оскільки бездіяльність Європи триватиме, Росія вирішить, що можна без наслідків самої застосувати силу або надихнути сили однодумців, пише Бленк.

"Але якщо Європа надійде рішуче і швидко - застосує санкції до нинішнього уряду України і сформулює економічний і політичний пакет для стабілізації країни, це допоможе притупити експансіоністські пориви Росії і гарантувати орієнтацію України на Захід", - резюмує експерт.