Відкритий військовий конфлікт між Україною та РФ стане катастрофою для всієї Євразії – Гриценко

16:21, 17 лютого 2014
Політика
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На думку Анатолія Гриценка, Росія може якимись іншими прихованими, провокативними діями збурювати ситуацію в тій чи іншій країні.

Гриценко переконаний, що воєнний потенціал Росії значно перебільшений

Народний депутат України, колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що будь-який відкритий військовий конфлікт між Україною та Російською Федерацією стане катастрофою не тільки для Європи, а для всієї Євразії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час прес-конференції.

На запитання, чи стане Росія вводити війська на територію України для владнання політичної кризи, Гриценко відповів, що «навколо Путіна є достатньо людей, які вміють аналізувати ситуацію та передбачати її розвиток. Я думаю, що вони вже сказали Путіну, що будь-який відкритий військовий конфлікт між Україною та РФ - це буде катастрофа не тільки для Європи, а для всієї Євразії».

Також Гриценко переконаний, що воєнний потенціал Росії значно перебільшений: «Коли Росія ввійшла на територію Грузії у 2008 році, це їй далося зовсім непросто – вони тоді розпочали атаку 8 серпня, але з квітня під виглядом навчань у них в на Кавказі формувалось це угруповання і дуже багато казарм були у той час пусті по всій території Російської Федерації. Якщо хтось думає, що в Росії такий величезний наступальний на великі відстані воєнний потенціал - то він помиляється».

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Крім цього, він додав, що теоретично Росія може якимись іншими прихованими, провокативними діями збурювати ситуацію в тій чи іншій країні.

Нагадаємо, у статті для The Wall Street Journal Стівен Бленк, фахівець по Росії в American Foreign Policy Council (Вашингтон), зазначив, що "українська криза - найсерйозніша загроза європейської безпеки з часів війни в колишній Югославії. Часу втрачати не можна: ледь закінчиться сочинська Олімпіада, у Москви не залишиться резонів більше утримуватися від колосального тиску, який покликаний забезпечити "правильну" політичну орієнтацію Києва".

Зараз Кремль готовий повторити сценарій війни з Грузією, якщо вважатиме це за потрібне, припускає автор. "За її дипломатією примусу в Україні стоїть загроза сили, або під'юджуваної Росією, або здійсненої нею самою", - наголошується в матеріалі.

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Автор переконаний, що сценарії вже відрепетирували на військових навчаннях у 2009 і 2013 роках. А в грудні Москва домовилася з Києвом побудувати міст через Керченську протоку ("відмінне шосе для армії завойовників", припускає автор).

Після Олімпіади Москва буде вільна тішитися імперськими фантазіями, якщо ЄС і США не зможуть діяти на Україні спільно. Оскільки бездіяльність Європи триватиме, Росія вирішить, що можна без наслідків самої застосувати силу або надихнути сили однодумців, пише Бленк.

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