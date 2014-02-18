Кличко вимагає від Януковича терміново оголосити дострокові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в ВР.

Кличко зазначив: “Звертаюсь до Президента України, бо на ньому лежить вся відповідальність, в його руках на сьогоднішній день вся повнота влади в країні і тільки він може вирішити це питання”.

Він закликав Януковича оголосити дострокові президентські та парламентські вибори. “Я впевнений, що це знизить температуру в суспільстві”, - підкреслив Кличко. “Зробіть це і це буде вихід, і це буде мужній вчинок”, - підкреслив Кличко.

Також він закликав дати команду фракції Партії регіонів проголосувати за повернення до Конституції 2004 року.

«Дайте команду для парламенту, бо він повинен проголосувати і підтримати акт повернення до Конституції 2004 року», - наголосив Кличко.

За його словами: «Це єдиний шлях, яким ми можемо зараз вирішити політичну та економічну кризу в Україні”.

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Кличко наголосив, що парламент повинен формувати новий уряд, “і ми як опозиція готові взяти відповідальність за його формування”. “Зараз час йде не на години, а йде на хвилини”, - підкреслив Кличко.

Водночас він також закликав Януковича забрати підрозділ «Беркут» та внутрішні війська з вулиць Києва.