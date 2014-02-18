«Беркут» відтіснив мітингувальників, які захопили офіс Партії регіонів
Сутичок поки що не було.
У Києві з боку Липської підійшли співробітники спецпідрозділу «Беркут», які відтіснили мітингувальників, які раніше захопили офіс Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, до них почали підходити мітингувальники з вулиці Шовковичної через двори, серед них багато радикально налаштованих активістів у масках. Сутичок поки що не було.
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Водночас, «Українська правда» повідомляє, що станом на 12:21 на Липській «Беркут» з боку вулиці Пилипа Орлика пішов у наступ.
У перший лавах «Беркута» - силовики з гвинтівками з гумовими кулями.
За ними йдуть «титушки» із залізними трубами.
Беркут жене людей, декого захоплює.
Активісти повернулися на Інститутську.