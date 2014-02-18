«Беркут» відтіснив мітингувальників, які захопили офіс Партії регіонів

У Києві з боку Липської підійшли співробітники спецпідрозділу «Беркут», які відтіснили мітингувальників, які раніше захопили офіс Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, до них почали підходити мітингувальники з вулиці Шовковичної через двори, серед них багато радикально налаштованих активістів у масках. Сутичок поки що не було.

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Водночас, «Українська правда» повідомляє, що станом на 12:21 на Липській «Беркут» з боку вулиці Пилипа Орлика пішов у наступ.

У перший лавах «Беркута» - силовики з гвинтівками з гумовими кулями.

За ними йдуть «титушки» із залізними трубами.

Беркут жене людей, декого захоплює.

Активісти повернулися на Інститутську.