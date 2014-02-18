Міліція почала штурм Майдану
19:58, 18 лютого 2014Політика
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Силовики розпочали штурм барикад на Майдані Незалежності за допомогою бронетехніки.
Як повідомляють очевидці до оточеного майдану з різних сторін міліція підганяє три водомета. З усіх боків вибухають петарди, летять феєрверки. Міліція починає застосовувати світлошумові гранати.
Як повідомляє Еспресо.TV, БТР врізався у барикаду, і за ним на штурм пішли "беркутівці" та бійці Внутрішніх військ.
Захисники барикад кидають у БТР і "Беркут" «коктейлі Молотова». У них летять світлошувомі гранати.
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