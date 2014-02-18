Міліція почала штурм Майдану

Як повідомляють очевидці до оточеного майдану з різних сторін міліція підганяє три водомета. З усіх боків вибухають петарди, летять феєрверки. Міліція починає застосовувати світлошумові гранати.

Як повідомляє Еспресо.TV, БТР врізався у барикаду, і за ним на штурм пішли "беркутівці" та бійці Внутрішніх військ.

Захисники барикад кидають у БТР і "Беркут" «коктейлі Молотова». У них летять світлошувомі гранати.