Столичні аеропорти працюють у штатному режимі
22:33, 18 лютого 2014Політика
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Міжнародний аеропорт ”Бориспіль” і міжнародний аеропорт ”Київ” працюють у штатному режимі.
Про це йдеться в повідомленні аеропортів на їхніх офіційних сторінках в Facebook.
”18 лютого 21.40 аеропорт ”Бориспіль” працює в штатному режимі, забезпечуючи виконання добового плану польотів. Обмежень на прийом і відправлення повітряних суден немає”, - йдеться в повідомленні аеропорту.
Аеропорт ”Київ” також заявляє про продовження роботи в штатному режимі.
”Міжнародний аеропорт” Київ” працює в штатному режимі. Збільшення кількості та скасованих рейсів немає”, - йдеться в повідомленні аеропорту.
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