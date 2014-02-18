Столичні аеропорти працюють у штатному режимі



Про це йдеться в повідомленні аеропортів на їхніх офіційних сторінках в Facebook.

”18 лютого 21.40 аеропорт ”Бориспіль” працює в штатному режимі, забезпечуючи виконання добового плану польотів. Обмежень на прийом і відправлення повітряних суден немає”, - йдеться в повідомленні аеропорту.

Аеропорт ”Київ” також заявляє про продовження роботи в штатному режимі.

”Міжнародний аеропорт” Київ” працює в штатному режимі. Збільшення кількості та скасованих рейсів немає”, - йдеться в повідомленні аеропорту.