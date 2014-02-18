У Тернополі активісти підпалили міський відділ міліції та понищили авто правоохоронців

У Тернополі активісти Майдану підпалили будівлю міського відділу міліції та перевернули кілька авто правоохоронців, що були припарковані біля будівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, попередньо люди перевернули два авто перед входом, побили вікна та понищили решту авто на паркінгу, зокрема, нові «Toyota Prius» міліції.

З перевернутих машин люди зливали бензин і кидали його в пляшках до холу будівлі міліції.

Зараз висота полум’я вже сягає вікон другого поверху. З бокових вікон холу, що були закриті металевими ролетами, йде густий дим.

Читайте такожФіларет - Януковичу: Всі, хто взяли меч, від меча і загинуть

Люди не розходяться, лунають заклики не трощити майно правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері в Тернополі близько 300 людей захопили приміщення обласної державної адміністрації. Перед цим вони закидали бруківкою всі фасадні вікна будівлі а невдовзі поставили ультиматум міліції покинути приміщання. Коли міліціонери почала виходити через чорний хід, в них кидали сніжки та бруківку. Під тиском людей правоохоронці кинулися тікати.

Потім люди оточили і почали штурм міського управління міліції, кидаючи каміння у вікна. Правоохоронці забарикадувалася зсередини. Люди також почали бити міліцейські авто, які припарковані перед входом до будівлі.