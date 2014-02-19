Школи та дитсадки у центрі Києва будуть зачинені - КМДА
01:05, 19 лютого 2014Політика
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Сьогодні в школах і дитсадках Печерського, Шевченківського , Голосіївського та Подільського районів оголосили вихідний день.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
«Згідно з розпорядженням голови КМДА, 19 лютого 2014 призупинять роботу школи і дитячі сади, розташовані в центрі столиці. Таке рішення було прийнято, щоб забезпечити безпеку дітей і працівників навчальних закладів», - повідомили в прес-службі.
У разі, якщо батьки не мають можливості залишити дітей вдома , в навчальних закладах працюватимуть чергові групи. Також школярі зможуть працювати в режимі дистанційного навчання (он-лайн).
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