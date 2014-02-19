Школи та дитсадки у центрі Києва будуть зачинені - КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Згідно з розпорядженням голови КМДА, 19 лютого 2014 призупинять роботу школи і дитячі сади, розташовані в центрі столиці. Таке рішення було прийнято, щоб забезпечити безпеку дітей і працівників навчальних закладів», - повідомили в прес-службі.

У разі, якщо батьки не мають можливості залишити дітей вдома , в навчальних закладах працюватимуть чергові групи. Також школярі зможуть працювати в режимі дистанційного навчання (он-лайн).