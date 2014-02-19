В Будинку профспілок швидко поширюється полум`я, люди будуть вистрибувати із вікон

Як повідомили зі сцени Майдану, щойно під’їхала пожежна машина. Її наказали пропустити, але закликали мітингувальників проконтролювати, хто знаходиться в автомобілі пожежників, аби там не було провокаторів, передає кореспондент УНІАН.

Вогонь в Будинку профспілок в центрі Києва поширився на 3 і 4 поверхи.

Люди з будівлі профспілок евакуюються. Активісти натягнули брезент, щоб люди змогли залишити будівлю, вистрибнувши у вікна.

Очевидці заявляють, що ”Беркут” всередині будівлі кидає ”коктейлі молотова”.

Як повідомляв УНІАН, ”Беркут” запалив Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. Про це повідомив речник ”Свободи” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

”Профспілки горять. Намагаємось загасити. ”Беркут” намагається залізти всередину через другий поверх”, - написав він.

”Беркут” потрапив у Профспілки. На 6 поверсі”, - додав він згодом