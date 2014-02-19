В Будинку профспілок швидко поширюється полум`я, люди будуть вистрибувати із вікон
На ліквідацію пожежі, яка виникла у Будинку профспілок на Майдані Незалежності, прибули рятувальники
Як повідомили зі сцени Майдану, щойно під’їхала пожежна машина. Її наказали пропустити, але закликали мітингувальників проконтролювати, хто знаходиться в автомобілі пожежників, аби там не було провокаторів, передає кореспондент УНІАН.
Вогонь в Будинку профспілок в центрі Києва поширився на 3 і 4 поверхи.
Люди з будівлі профспілок евакуюються. Активісти натягнули брезент, щоб люди змогли залишити будівлю, вистрибнувши у вікна.
Очевидці заявляють, що ”Беркут” всередині будівлі кидає ”коктейлі молотова”.
Як повідомляв УНІАН, ”Беркут” запалив Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. Про це повідомив речник ”Свободи” Олександр Аронець на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
”Профспілки горять. Намагаємось загасити. ”Беркут” намагається залізти всередину через другий поверх”, - написав він.
”Беркут” потрапив у Профспілки. На 6 поверсі”, - додав він згодом